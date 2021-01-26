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Один человек пострадал в столкновении двух автомашин у Ледового дворца Пскова

Один человек пострадал в столкновении двух автомашин на улице Коммунальной, возле Ледового дворца, в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, по предварительной информации, ДТП произошло 26 января около 10.00 напротив дома №70 по улице Коммунальной.

Фото Александры Богдановой, группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Водитель «Фольксваген Поло», мужчина 1948 года рождения, двигаясь от Ледового дворца, в нарушение требований дорожного знака 4.1.2 «Движение направо» выехал налево и совершил столкновение с автомашиной «Ситроен Берлинго», которая двигалась по Коммунальной в прямом направлении.

После столкновения «Ситроен» отбросило на ограждение.

Пострадал водитель «Фольксвагена». С предварительным диагнозом «ушиб грудной клетки, закрытый перелом ребер» предполагаемый виновник дорожной аварии доставлен в областную больницу.

Водитель «Ситроена» 1974 года рождения не пострадал.

В ГИБДД Пскова отметили, что дорожный знак у Ледового дворца установлен давно, прекрасно виден.