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Число пострадавших в ДТП в Островском районе возросло до девяти

Число пострадавших в ДТП в Островском районе возросло до девяти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, пострадал водитель «Форда», в «Мерседесе» пострадали 8 человек: 1 водитель и 7 пассажиров. Еще один пассажир «Мерседеса» погиб.

Напомним, дорожная авария произошла 26 января в 7.30 возле деревни Кротова Гора в Островском районе, на федеральной автодороге Санкт-Петербург – Невель, в результате лобового столкновения автомобилей «Форд» и «Мерседес».