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Водитель «Ауди» оказался в больнице после столкновения с «Инфинити» на дороге Неелово - Печоры

ДТП произошло на 6-м километре дороги Неелово - Кудина Гора – Печоры в 17.20 26 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Водитель «Ауди 80», мужчина 1973 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Инфинити», за рулем которой находилась женщина 1978 года рождения. После этого автомобиль «Ауди» съехал в кювет.

По предварительной информации, водитель «Ауди» получил закрытую черепно-мозговую травму, он доставлен в областную больницу.

Женщина-водитель и ее пассажир, находившийся в детском кресле ребенок, не пострадали.