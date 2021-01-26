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АвтоМир / Происшествия / ДТП

До двух человек увеличилось число погибших в ДТП в Островском районе

27.01.2021 13:31|ПсковКомментариев: 0

До двух человек увеличилось число погибших в ДТП в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по здравоохранению, сегодня в реанимации Островской межрайонной больницы скончался еще один пострадавший.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается военно-следственный отдел по Псковскому гарнизону. Эту информацию Псковской Ленте Новостей подтвердили два источника в правоохранительных органах.

Напомним, дорожная авария произошла 26 января в 7.30 возле деревни Кротова Гора в Островском районе, на федеральной автодороге Санкт-Петербург – Невель, в результате лобового столкновения автомобилей «Форд» и «Мерседес».

В результате два человека погибли и еще восемь пострадали: двое из них находятся в областной больнице, трое - в Островской межрайонной больнице, остальные - на амбулаторном лечении.

Теги: #ДТП #островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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