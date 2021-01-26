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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель фуры погиб в ДТП возле Моглино

27.01.2021 20:16|ПсковКомментариев: 0

На 13-м километре автодороги Псков-Изборск водитель фуры DAF не справился с управлением, съехал в кювет, после чего врезался в дерево. В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД России, сообщение о дорожно-транспортном происшествии около Моглино поступило около 19:00 27 января.

Спасателям пришлось доставать погибшего с помощью деблокирующего оборудования. Его личность установлена - это житель Псковского района 1968 года рождения.

На место ДТП выехала следственная группа, а также эксперт для проведения автотехнической экспертизы.

Теги: #ДТП #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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