АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автомобиль сбил 88-летнего пешехода в Пскове

88-летний пешеход сбит на проспекте Энтузиастов, 9 в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло 28 января в 12.00.

Водитель «Хендай Солярис», мужчина 1963 года рождения, совершил наезд на пешехода - мужчину 1933 года рождения (88 полных лет), который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

Сначала происшествие оформили как ДТП с техническими повреждениями. В 20.53 в полицию поступила информация из областной больницы об обращении пешехода за медицинской помощью. Диагноз: ушиб мягких тканей головы, частичное повреждение грудинно-ключичного сочленения справа. Мужчину осмотрели медики и отпустили домой.

В отношении водителя составлено несколько административных протоколов - за непредоставление преимущества в движении пешеходу (статья 12.18 КоАП РФ), за отсутствие полиса ОСАГО (часть 2 статьи 12.37), за невыполнение обязанностей в связи с ДТП (часть 1 статьи 12.27). В полиции уточнили, что водитель после наезда сдвинул автомашину.