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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Десять человек погибли при столкновении микроавтобуса и фуры под Самарой

29.01.2021 20:32|ПсковКомментариев: 0

Десять человек погибли при столкновении междугороднего микроавтобуса и фуры под Самарой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по региону. Пострадали 14 человек.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области/ТАСС

Как сообщил источник в медицинских кругах региона, микроавтобус практически уничтожен в результате аварии. «Точное количество погибших не удается подсчитать, так как автобус полностью разбит», - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба правительства Самарской области отмечает, что санавиация задействована в эвакуации пострадавших в ДТП.

Авария произошла вечером 29 января на 873 км трассы М5: фуру с прицепом занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым микроавтобусом Citroen, который ехал в Сызрань.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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