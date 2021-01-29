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Парня и девушку сбили на перекрестке Юбилейной и Коммунальной в Пскове

Перебегавших дорогу на запрещающий сигнал светофора парня и девушку сбили сегодня, 29 января, на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло около 18:20 на пешеходном переходе возле дома по улице Коммунальной, 23б.

По предварительным данным, водитель автомобиля KIA, мужчина 1973 года рождения, совершил наезд на двух пешеходов: девушку 2002 года рождения и молодого человека 1998 года рождения, которые перебегали дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Водитель - трезвый.

В результате ДТП пострадала девушка. Она получила сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и гематомы лобной области, доставлена в областную больницу.