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11 человек пострадали в дорожных авариях в Пскове с начала года

С начала 2021 года на территории Пскова произошло пять столкновений транспортных средств, в которых пострадали 11 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото Александры Богдановой, группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Среди самых распространенных причин аварий и ДТП на дорогах полицейские назвали:.

превышение скоростного режима;

управление транспортным средством в состоянии опьянения;

нарушения ПДД;

выезд на встречную полосу.

«Чаще всего транспортные средства сталкиваются при совершении различных маневров и ряде следующих причин: при обгоне с выездом на встречную полосу, при объезде препятствий или стоящих транспортных средств, при пересечении перекрестков (особенно кольцевых), при опережении с перемещением в крайний левый ряд, при перестроении и так далее», - отметили в пресс-службе.