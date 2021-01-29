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Девушка пострадала при столкновении двух автомобилей в Великих Луках

Пассажирка 1994 года рождения пострадала при столкновении двух автомобилей в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Дорожная авария произошла 29 января около 7.40 у дома №1-в на улице Дьяконова. Женщина 1965 года рождения, управляя автомобилем «Киа Спортедж», столкнулась с машиной «Ауди А-4», за рулем которой находился 29-летний великолучанин.

По предварительным данным, в результате ДТП пассажирка «Ауди А-4» получила ушиб мягких тканей головы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.