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Калининградец попал в дорожную аварию в Пушкиногорском районе

Житель города Калининграда 1986 года рождения попал в дорожно-транспортное происшествие в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: pixabay.com

29 января около 16.30 на 381-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель мужчина, управляя автомашиной «МАЗ», не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. По предварительным данным, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Ему назначили химико-токсилогическое исследование.

В тот же день около 17.40 на 330-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель Островского района водитель «Тойота Хеликс» 1987 года рождения также не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. По предварительной информации, водитель получил сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы, 40-летний пассажир – также сотрясение головы.

На момент оформления ДТП установлено, что водитель находился в трезвом состоянии. Оба мужчины - жители города Пскова.

По данным дорожным авариям сотрудники ГИБДД проводят проверки.