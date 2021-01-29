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Маленький ребенок пострадал в ДТП на дороге Петербург - Псков

Пять человек пострадали на дорогах Псковской области в воскресенье, 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД по Псковской области.

31 января в 18.50 на 5 км Псков - Изборск водитель автомашины «Фольксваген», женщина 1996 года рождения, на прямом участке дороги не справилась с управлением. Она выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с движущимся навстречу «Джипом» поду правлением водителя 1979 года рождения. Пострадала водитель и пассажирка 1972 года рождения.

В 16.05 на 199-м километре дороги Санкт-Петербург - Псков в Плюсском районе водитель «Киа Мохаве», мужчина 1986 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет. В результате пострадал не только он сам, но и две пассажирки 1986 и 2020 года рождения.

Также 31 января около 13.50 на 19-м км дороги Псков - Кислово - Палкино водитель «Джили» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги, в результате автомобиль опрокинулся. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одно ДТП произошло 29 января около 19.05. На 95-м км километре дороги Псков - Гдов - Сланцы в Гдовском районе водитель «Ауди Ку 5», мужчина 1983 года рождения, на закругленном участке дороги не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль получил механические повреждения. Пострадавших нет.