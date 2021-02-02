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Автомобиль задел городской автобус на улице Труда в Пскове

Легковой автомобиль задел городской автобус, который двигался по маршруту №30, по улице Труда в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле дома №6 на улице Труда днем 2 февраля. По предварительной информации, автомобиль «Ниссан Террано» под управлением мужчины 1984 года рождения задел зеркало заднего вида автобуса ЛиАЗ, когда происходила высадка пассажиров на остановке. За рулем автобуса находился водитель 1965 года рождения. Никто не пострадал.

Ранее в этот же день на Октябрьском проспекте в Пскове напротив кинотеатра «Победа» столкнулись «УАЗ Патриот» и городской автобус, следовавший по маршруту №3. Дорожную аварию оформили по европротоколу.