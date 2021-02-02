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Пассажирка ВАЗа пострадала в ДТП на трассе Псков - Гдов

Женщина пострадала в результате столкновения двух автомашин на 76-м километре автодороги Псков - Гдов - Сланцы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, ДТП произошло 2 февраля в 12.30 в Гдовском районе.

Водитель автомобиля ВАЗ-2115 нарушила требование ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда, и совершила столкновение с автомашиной ВАЗ-2107 под управлением водителя 1956 года рождения.

В итоге пострадала пассажирка «семерки» 1990 года рождения.