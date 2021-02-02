Из-за ДТП затруднено движение на перекрестке улиц Труда и Звездной в Пскове

По «дорожному» нацпроекту отремонтируют улицу Бастионную в Пскове

Фотофакт: Улица Юности в Пскове погрузилась во тьму

«Мазда» врезалась в ограждение Кузнецкого моста в Пскове. ФОТО

Обновление улицы Инженерной в Пскове завершится в этом году

Интерактив: В гдовском селе Ямм не чистят дороги

Водитель «Ауди» оказался в больнице после столкновения с «Инфинити» на дороге Неелово - Печоры

Бюджет на ремонт дорог Псковской области будет увеличен на 20-25%

Число пострадавших в ДТП в Островском районе возросло до девяти

Один человек пострадал в столкновении двух автомашин у Ледового дворца Пскова

Около 30 единиц техники расчищают дороги и тротуары Пскова