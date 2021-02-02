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Женщина-водитель пострадала в ДТП на трассе Великие Луки - Невель

Женщина-водитель пострадала в ДТП на 30 м км на дороге Великие Луки - Невель в Великолуском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сегодня, 3 февраля, около 16:55.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Камри», великолучанка 1981 года рождения, выбрала скорость, не обеспечивающую возможность контроля за движением транспортного средства, не справилась с управлением и съехала в кювет по ходу движения, где автомобиль опрокинулся.

Женщина получила телесные повреждения, потребовалась госпиталицация. В больнице ей диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.