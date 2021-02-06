АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове пассажирка пострадала при падении в автобусе, полиция ищет свидетелей

Полиция ищет свидетелей торможения автобуса в Пскове, в результате которого пострадала пассажирка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по Псковской области, это произошло 6 февраля 2021 года около 12.30 у дома №92, корпус 32 на улице Леона Поземского.

При торможении в салоне автобуса МАЗ-103465, следовавшего по маршруту №1, произошло падение пассажирки 1961 года рождения. Позднее, в этот же день, гражданка обратилась в областную больницу за медицинской помощью.

Очевидцев или тех, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, полиция просит позвонить по телефонам 02, 29-25-83.