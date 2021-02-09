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АвтоМир / Происшествия / ДТП

ДТП произошло на Юбилейной в Пскове из-за нарушения правил проезда перекрестка. ФОТО

10.02.2021 12:19|ПсковКомментариев: 0

ДТП на улице Юбилейной в Пскове произошло из-за нарушения правил проезда перекрестка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, дорожная авария случилась 9 февраля в 21.40 напротив дома №51.

Водитель 2002 года рождения, управляя автомашиной «Вортекс Эстина», при повороте налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомашине «Хонда Аккорд», за рулем которой находился мужчина 1996 года рождения. Тот двигался во встречном направлении прямо.

Пострадавших нет. Автомашины получили серьезные технические повреждения.

Теги: #ДТП #улица Юбилейная
Источник: Псковская Лента Новостей
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