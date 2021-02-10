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Аварийность на дорогах Пскова в январе снизилась на 30%

Аварийность на дорогах Пскова в январе снизилась более чем на 30%. Об этом заявил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт на координационном совещании 10 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

«Погибших людей в ДТП не зафиксировано. Увеличилось количество аварий с участием водителей, находившихся в алкогольном опьянении», - отметил он.

Председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Владимир Воробьев рассказал, что в городе в целях предотвращения возможных проявлений экстремизма и терроризма создали антитеррористическую комиссию. За отчетный период комиссия не зафиксировала подобный проявлений.

Начальник УМВД РФ по городу Пскову Сергей Сурин обратил внимание присутствующих на появление нового вида мошенничества, связанного с оформлением кредитов и переводом денежных средств на поддельные счета.