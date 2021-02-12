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Причиной огромной пробки в Пскове стала попытка уйти от столкновения

Стали известны подробности ДТП, вызвавшего транспортный коллапс в центре Пскове вечером 11 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД города, в столкновении двух автомашин у Троицкого моста никто не пострадал.

В 17.55 недалеко от Кремля водитель «Опель Астра», мужчина 1987 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Рено Колеос» под управлением мужчины 1949 года рождения. ДТП оформлено как происшествие с техническими повреждениями.

В отношении водителя «Опеля» составлен административный протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на встречную полосу. Мужчина объяснил, что двигался от площади Ленина в сторону моста в левой полосе. Выезжающее с правой полосы от остановки транспортное средство создало помеху, и ему пришлось выехать на встречную полосу, чтобы избежать столкновения.

Водитель «Рено» двигался со стороны улицы Труда на площадь Ленина.

Дорожная авария стала причиной огромного затора на всех подъездах к площади Ленина.

Добавим, санкция части 4 статьи 12.15 предусматривает наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.