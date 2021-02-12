АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два ДТП произошли на площади Ленина в Пскове

Два ДТП произошли на площади Ленина в Пскове вечером 12 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, в одном ДТП столкнулись три машины, во втором — две. Аварии произошли напротив остановки напротив здания ДКП.

Машины мешают движению в сторону Запсковья.

Также, по словам очевидцев, авария произошла на пересечении улиц Карла Маркса и Кузнецкой, в районе «Таблетки».

Напомним, авария сегодня вечером также произошла на Ольгинском мосту: участниками ДТП стали «Лада Калина» и Volkswagen Passat. Движение заметно затруднено.

Смотрите также Опять пробка: на Ольгинском мосту в Пскове столкнулись два автомобиля

{{include_quiz:}}