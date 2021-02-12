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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Очевидцы сообщили о ДТП с лосем под Псковом

13.02.2021 01:44|ПсковКомментариев: 0

О дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля ВАЗ-2115 сообщили вечером в пятницу очевидцы в группе «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте». 

«Примерно в 20:40 семья на пятнашке сбила лосиху на Карамышевской трассе возле поворота на сады Кебь, - говорится в сообщении. - Все живы, только авто помято». 

По словам очевидца, лосиха лежала на дороге, на место происшествия были вызваны охотоведы. 

«Пока ждали минут 30-40, проезжал мимо мужик, сказал, что охотоведы приедут только через часа полтора, лосиха не жилец - у нее перебит таз, перерезал ей горло, оттащил на обочину и уехал. Ну мы пожали плечами, тоже уехали, а участники ДТП остались ждать эвакуатор», - рассказал очевидец.

Отметим, что официально подтвержденной информации о происшествии до настоящего времени не поступало. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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