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Очевидцы сообщили о ДТП с лосем под Псковом

О дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля ВАЗ-2115 сообщили вечером в пятницу очевидцы в группе «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте».

«Примерно в 20:40 семья на пятнашке сбила лосиху на Карамышевской трассе возле поворота на сады Кебь, - говорится в сообщении. - Все живы, только авто помято».

По словам очевидца, лосиха лежала на дороге, на место происшествия были вызваны охотоведы.

«Пока ждали минут 30-40, проезжал мимо мужик, сказал, что охотоведы приедут только через часа полтора, лосиха не жилец - у нее перебит таз, перерезал ей горло, оттащил на обочину и уехал. Ну мы пожали плечами, тоже уехали, а участники ДТП остались ждать эвакуатор», - рассказал очевидец.

Отметим, что официально подтвержденной информации о происшествии до настоящего времени не поступало.