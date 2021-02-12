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Фура въехала в иномарку в Опочецком районе

Грузовой автомобиль въехал в иномарку на 429-м км федеральной автодороги Р23 в Опочецком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 13 февраля около часа дня возле деревни Мякишево.

По предварительным данным, водитель фуры 1970 года рождения въехал в впереди стоящий автомобиль Volkswagen Tiguan под управлением мужчины 1952 года рождения, который остановился перед светофором.

Автомобили получили технические повреждения. Водителю иномарки потребовалась медицинская помощь – он госпитализирован.

Выясняются все обстоятельства ДТП.