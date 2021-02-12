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Суд рассмотрит уголовное дело по факту смертельного ДТП в Стругокрасненском районе

В Стругокрасненском районе будут судить автомобилиста, который нарушил правила дорожного движения и совершил ДТП со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что 14 июля 2020 года около 15.40 обвиняемый-водитель автомобиля КАМАЗ, двигаясь вне населенного пункта по 242-му километру автодороги Санкт-Петербург – Псков, начал пересекать полосу встречного движения и не уступил дорогу следовавшему во встречном направлении мотоциклу «Кавасаки Вулкан». В результате произошло столкновение транспортных средств. Водитель мотоцикла скончался на месте ДТП, пассажирка мотоцикла получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Стругокрасненский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.