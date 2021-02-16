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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Четыре человека пострадали в ДТП под Островом

16.02.2021 10:23|ПсковКомментариев: 0

Четыре человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, ДТП произошло 15 февраля около 19.50 на 2-м километре дороги Остров - Новоржев.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107, мужчина 1965 года рождения, не справился с управлением на выбранной скорости. Автомашину занесло, она выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Шевроле Нива» под управлением водителя 1957 года рождения.

Автомобили получили технические повреждения. Пострадали водитель «семерки» и пассажиры 1967 и 1963 года рождения, а также пассажир «Нива Шевроле» 2008 года рождения.

Теги: #ДТП #островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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