Из-за ДТП на Алмазной в Пскове затруднено движение

«Лексус» и ВАЗ-2104 столкнулись на Рижском проспекте в Пскове

Более 2 тысяч нарушений за неделю выявили сотрудники ГИБДД на псковских дорогах

Дновский учащийся врезался в столб, катаясь на угнанном УАЗе

Определен подрядчик на устройство освещения дорог в двух районах Псковской области

Николай Козловский: Второй путепровод будет иметь серьезное значение для развития экономики Великих Лук

Великолучанину грозит уголовное наказание за вождение в нетрезвом виде

Пешеход скрылся с места ДТП в Плюссе

ГИБДД призывает псковичей быть внимательными на железнодорожных переездах

В марте в Псковской области заработают новые комплексы фотовидеофиксации

Два ДТП на площади Ленина в Пскове затрудняют движение

Автомобиль съехал в кювет в Новоржеве, пострадал человек

При реконструкции улицы Кузбасской дивизии в Пскове отремонтируют подъезды к женской консультации