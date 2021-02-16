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Грузовик перегородил две полосы движения возле ЦУМа в Пскове

Грузовик перегородил две полосы движения возле ЦУМа в Пскове в результате дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова рассказала Псковской Ленте Новостей, что сообщение о ДТП поступило в 15.00. По предварительной информации, возле дома №13 на улице Советской водитель ГАЗ NEXT 1966 года рождения, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с внедорожником «Тойота Лэнд Крузер», за рулем которого находился мужчина 1983 года рождения. Транспортные средства получили технические повреждения, никто не пострадал.