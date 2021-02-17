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Два человека пострадали в ДТП в Пскове из-за пьяного водителя

Стали известны подробности ДТП в Пскове на улице Кузнецкой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области, один из водителей был пьян.

17 февраля в 17.35 у дома №1 по улице Аллейной водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», мужчина 1986 года рождения, не справился с управлением и совершил столкновение с «Рено Логан» под управлением мужчины 1981 года рождения.

Пострадали два человека - водитель «Рено» и пассажирка 1976 года рождения.

Водитель «Мерседеса» находился в состоянии алкогольного опьянения.