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Псковский суд оправдал обвиняемого по делу о смертельном ДТП

Псковский районный суд оправдал одного из обвиняемых по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Так, 3 февраля 2019 года около 17.00 водитель автомобиля «Мерседес» направлялся в Санкт-Петербург и при обгоне грузовика выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся навстречу автомобилем ВАЗ-21114. Пассажирка отечественного автомобиля погибла.

Отмечается, что следователи также выдвинули обвинения в отношении водителя ВАЗ-21114, который «при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть последствия, обнаружив на своей полосе помеху движению в виде автомобиля "Мерседес", и предпринять своевременные меры к снижению скорости и остановке своего автомобиля».

Но суд установил, что водитель ВАЗа не нарушил Правила дорожного движения, и его действия не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями. В отношении него суд вынес оправдательный приговор ввиду отсутствия в деянии состава преступления.

Водителя «Мерседеса» признали виновным в совершении указанного преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы условно на срок 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года. Кроме того, виновника лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе.