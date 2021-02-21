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Под Псковом автомобиль занесло на встречную полосу, пострадали два человека

Два человека пострадали в результате столкновения легковой автомашины с микроавтобусом в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД ОМВД по Псковскому району, ДТП произошло 24 февраля в 7.40 на 3-м километре дороги Неелово - Кудина Гора – Печоры.

Водитель «Киа», молодой человек 1993 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Луидор» под управлением мужчины 1959 года рождения.

Пострадали водитель «Киа» и пассажир автобуса 1989 года рождения. Госпитализация не потребовалась. Оба водителя трезвые.

Водитель «Киа» рассказал сотрудникам полиции, что автомашину занесло на скользкой дороге.

Госавтоинспекция призывает водителей в сложных дорожных условиях соблюдать безопасный скоростной режим, быть предельно внимательными и осторожными. «Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасную скорость движения, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», - отметили в ведомстве.