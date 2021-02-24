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Водитель «Шевроле» устроил ДТП на улице Труда в Пскове

Две автомашины столкнулись на перекрестке улиц Труда и Школьной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло 24 февраля в 15.10.

Фото: группа «Жесть по-псковски», ВКонтакте

Водитель «Шевроле Круз», мужчина 1985 года рождения, при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество автомашине «Лада Гранта», движущейся навстречу в прямом направлении. За рулем «Лады» находился мужчина 1963 года рождения.

Обе автомашины ехали на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавших нет. Автомобили получили технические повреждения.