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Два человека пострадали в столкновении легкового автомобиля с большегрузом в Стругокрасненском районе

Два человека пострадали в столкновении легкового автомобиля с большегрузом в Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 24 февраля около 18.00 автодороге Р-23 Санкт-Петербург – Невель в деревне Лудони.

По предварительной информации, «Шкода» не предоставила преимущества проезда перекрестка большегрузу, в результате чего произошло ДТП. Сообщается, что грузовик двигался по главной дороге.

Пострадали водитель и пассажирка «Шкоды». Подробности уточняются.