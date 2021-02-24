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Три смертельные аварии произошли на неосвещенной дороге в Новоржевском районе

Три дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом произошли на неосвещенном участке дороги в Новоржевском районе в прошлом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Деревню Орша Новоржевского района пересекает дорога Пушкинские Горы – Локня, которая, вопреки требованиям закона, не оборудована стационарным электрическим освещением. Ученики местной школы вынуждены пересекать опасные пешеходные переходы и ожидать школьного автобуса на неосвещенных остановках, отметили в ведомстве.

Кроме того, данный участок дороги отличается повышенной аварийностью, что обусловлено в том числе отсутствием освещения.

В настоящее время в районный суд направили административное исковое заявление, обязывающее произвести установку на дороге стационарного освещения.