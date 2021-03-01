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Дорожный рабочий погиб в результате ДТП в Усвятском районе

Двух мужчин, которые выполняли дорожные работы, сбил автомобиль «ГАЗель» в Усвятском районе 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.20 на 150-м километре автодороги Ольша - Невель - Вележ. За рулем машины находился молодой человек 2000 года рождения.

Дорожный рабочий 1978 года рождения погиб на месте ДТП, второго мужчину 1970 года рождения госпитализировали с переломами ног в больницу Великих Лук.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. В рамках проводимой проверки устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии.