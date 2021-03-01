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Три человека пострадали при опрокидывании ВАЗа в Псковском районе. ФОТО

Три человека пострадали при съезде автомобиля в кювет в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД ОМВД по Псковскому району, это произошло 1 марта в 9.00 на 7-м километре автодороги Неелово - Кудина Гора - Печоры.

Водитель автомобиля ВАЗ-2112, мужчина 1969 года рождения, на закруглении дороги съехал в кювет, автомобиль опрокинулся.

Два пассажира - мужчина 1969 года рождения и женщина 1948 года рождения - госпитализированы в областную больницу. У водителя выявлен ушиб поясничного отдела, он остался на месте происшествия.

Водитель был трезв.