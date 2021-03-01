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Один человек пострадал в ДТП в Островском районе

Один человек пострадал в ДТП в Островском районе 1 марта в 8:45. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, водитель автомашины «Грейт волл», управляя транспортным средством, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением. Автомашину занесло в левый кювет по ходу движения, он опрокинулся.

Автомашина получила технические повреждения, водитель - телесные повреждения. Возраст водителя уточняется.

Добавим, ДТП произошло на 334-м км автодороги Р-23 Петербург - Невель.