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Водитель «Рено» получил травмы после столкновения с «Хендаем» в Пушкинских Горах

Водитель пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в поселке Пушкинские Горы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД региона, 1 марта в 18.45 поступило сообщение о ДТП в деревне Лешево (городское поселение «Пушкиногорье»), на 21-м километре дороги Новгородка - Пушкинские Горы.

Водитель автомашины «Хендай», мужчина 1949 года рождения, в нарушение правил дорожного движения на нерегулируемом перекрестке, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу приближающемуся по главной дороге автомобилю. В итоге произошло столкновение с «Рено Логаном» под управлением мужчины 1970 года рождения.

Водитель «Рено» получил телесные повреждения.