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Смертность на российских дорогах уменьшилась

В России зафиксировали снижение на 800 человек числа погибших в авариях на дорогах в 2020 году, сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин.

Как передает «Интерфакс», в ходе круглого стола он отметил, что в 41 субъекте, вероятно, не удастся достигнуть целевых показателей проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: в отстающие регионы были отправлены методические рекомендации, «однако далеко не во всех удалось добиться положительных результатов к концу года».

По словам Понарьина, основные причины - сокращение или отсутствие финансирования региональных проектов безопасности дорожного движения, недостаточное внимание к повышению безопасности дорог, пропаганде здорового образа жизни и законопослушного поведения, а также недостаточное качество подготовки водителей в автошколах и проблемы с медицинским освидетельствованием автомобилистов.