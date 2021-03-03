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Восьмилетний мальчик погиб в ДТП по дороге в Псковскую область

Автомобиль с пятью пассажирами, который направлялся из Старой Русы в Псков, в Шимском районе Новгородской области съехал в кювет, где столкнулся с деревом. В ДТП погиб восьмилетний мальчик. Водитель и пассажиры – еще два мальчика шести и пятнадцати лет - с различными травмами доставлены в новгородскую больницу, сообщает УГИБДД УМВД России по Новгородской области.

По данным ведомства, ДТП произошло около 12:40 7 марта на 48 км а/д «Шимск-Феофилова-Пустынь» вблизи д. Городище. Водитель, мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Datsun, по неустановленной причине совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП погиб мальчик, который находился справа на заднем сиденье.

Дорога, где произошла авария, была посыпана. Дети, со слов водителя, сидели на заднем сидении и были пристегнуты, погибший ребенок находился за пассажирским сидением, рассказали ТАС в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД.

Фото из группы «ЧП 53 Великий Новгород. Новости», ВКонтакте