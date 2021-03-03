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Четыре автомобиля столкнулись в Любятово

Четыре автомобиля столкнулись на улице Николая Васильева в Пскове 7 марта около 21:35. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, водитель автомашины «ГАЗ» («Волга»), мужчина 2001 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди едущим BMW, тот, в свою очередь, столкнулся Volvo, а та столкнулась с впереди едущим Volkswagen Transporter.

В результате ДТП незначительно пострадал водитель Volvo. Он получил ушиб грудной клетки, кроме того, у него поднялось давление. Медики оказали помощь пострадавшему на месте, госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка. Виновник происшествия будет привлечен к ответственности.

Добавим, что в ходе проверки по факту ДТП уже выявлен ряд нарушения среди других водителей. В частности, по порядку регистрации транспортных средств.

Одного из водителей проверяют на алкогольное опьянение. Предварительно все участники ДТП были трезвы.