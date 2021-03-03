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Водитель BMW въехал в опору ЛЭП в Новосокольническом районе

Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в опору линий электропередачи в Новосокольническом районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в деревне Зажогино на 502-м км трассы «Балтия М9» 7 марта около пяти часов вечера.

Автомобиль BMW получил технические повреждения. Водитель и его пассажир не пострадали.

В УМВД России по Псковской области напомнили, что с наступлением неблагоприятных погодных условий, колебаний температуры воздуха на дорогах резко возрастает количество дорожных аварий.

«К сожалению, водители слишком часто полагаются на свои силы, а также на возможности своего автомобиля. В связи с этим Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть особенно осторожными в сложных погодных условиях: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, исключать манёвры, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу движения», - предупредили в пресс-службе ведомства.