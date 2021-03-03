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Пассажирка пострадала в столкновении двух автомобилей в Пскове на Поземского ФОТО

Пассажирка пострадала в столкновении двух автомобилей в Пскове на улице Поземского, 92. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по г. Пскову, это произошло 6 марта около 22 часов.

Водитель автомашины «Лада Калина», мужчина 1998 года рождения на регулируемом перекрестке при движении на разрешающий сигнал светофора выполнял поворот налево и не пропустил встречную автомашину «Тойота Аурис» под управлением мужчины 1995 года рождения.

«Лада» двигалась по улице Алмазной со стороны строительного рынка, поворачивала налево в сторону ул. Ижорского батальона. «Тойота» двигалась по Алмазной в прямом направлении со стороны Шоссейной к улице Чудской.

Пострадала пассажирка «Лады» 2000 года рождения. У нее выявлена ушибленная рана головы. Доставлена в больницу, откуда впоследствии отпущена.