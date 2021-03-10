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Пьяная пара на «Рено» протаранила забор жилого дома в Пскове. ФОТО

Пьяный водитель с нетрезвой пассажиркой «Рено» разбились в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 9 марта в 15.15 у дома №22 по Красногорской набережной.

Водитель 1973 года рождения за рулем «Рено Сандеро» не справился с управлением. Он совершил наезд на препятствие в виде бордюрного камня, а затем - на световую опору, после чего пробил металлический забор дома №22. От удара в машине сработали подушки безопасности.

Водитель получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа. У пассажирки выявлен ушиб височной области, черепно-мозговая травма, перелом шейного отдела позвоночника. Оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пассажирка госпитализирована, находится в больнице в тяжелом состоянии.

В зависимости от тяжести последствий будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении водителя. Пока в отношении него составлен административный материал по статье 12.8 КоАП РФ, который будет направлен в суд.

Получить какие-либо объяснения от участников ДТП не было возможности. Женщину увезли на «скорой», а водитель в момент ДТП временно утратил способность общаться. У него выявлено алкогольное опьянение 1,8 мг/л.