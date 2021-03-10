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Неустановленный водитель врезался в иномарку в псковском дворе и скрылся с места ДТП

Неустановленный водитель врезался в два припаркованных автомобиля во дворе дома на улице Западной в Пскове, нанес им серьезные технические поврежденные и скрылся с места ДТП. Об этом рассказала владелица одного из пострадавших автомобилей в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети ВКонтакте.

По ее словам, ДТП произошло 9 март в промежутке с 16:00 до 17:00 возле дома №31 на улице Западной. Виновник наехал на припаркованный Mitsubishi Lancer, а также зацепил рядом стоящий Chevrolet Aveo. Первый автомобиль получил наиболее серьезные повреждения, у второго пострадал только бампер.

Очевидцы утверждают, что скрывшийся с места происшествия водитель управлял ВАЗ 2112 темно-зеленого цвета, автомобильный номер которого включал 123 регион.

Фото Елена Бахчеван, ВКонтакте