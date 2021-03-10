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Четыре грузовика столкнулись в Пустошкинском районе

Четыре грузовых автомобиля столкнулись на трассе Р-23 в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 марта около 6.00 неподалеку от туристической базы «Алоль». Проезжую часть не поделили автомашины «ГАЗель», за рулем которой находился мужчина 1966 года рождения, и «Рено» под управления водителя 1958 года рождения. При этом «Рено» въехал в припаркованные грузовики «Мерседес» и «Ман».

Транспортные средства получили технические повреждения, часть из них съехала в кювет. Госпитализация никому не потребовалась, отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.