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Попавшая в ДТП под Гдовом беременная женщина не пострадала

Врезавшаяся в фуру в Гдовском районе беременная женщина-водитель «Киа Рио» не пострадала, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области. ДТП произошло 10 марта в 13.20 на 78-м километре дороги Псков - Гдов - Сланцы.

Водитель «Киа Рио», женщина 1987 года рождения, на прямом участке нарушила правила расположения транспортных средств, не рассчитала дистанцию до впереди идущего автомобиля и совершила столкновение с грузовой автомашиной «Скания Р420» под управлением водителя 1994 года рождения.

Автомашины получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Как сообщала ранее районная газета «Гдовская заря», за рулем легкового автомобиля находилась беременная женщина. По информации издания, в момент ДТП она получила удар рулем в грудную клетку. Ее отправили в перинатальный центр в Псков.