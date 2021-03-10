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Два водителя автомобилей «Хендай» пострадали в ДТП под Островом

Два водителя пострадали в столкновении двух автомобилей «Хендай» в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области, это произошло 13 марта в 15.15 на 7-м километре автодороги Заньково - Гривы - Перестрелово.

Водитель «Хендай Элантра», мужчина 1992 года рождения, при выбранной скорости движения не учла дорожные условия, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со встречной автомашиной «Хендай Солярис» под управлением водителя 1962 года. В результате пострадали оба водителя. Автомашины получили технические повреждения.

Еще одно ДТП произошло 14 марта в Пушкинских Горах. Около 13.20 на улице Пушкинской столкнулись два автомобиля. Мужчина 1980 года рождения, управляя автомашиной «Шевроле Нива», при движении по второстепенной дороге не уступил дорогу автомобилю «Ауди 100» под управлением водителя 1998 года рождения, который ехал по главной дороге. Автомашины получили технические повреждения. Водители не пострадали.