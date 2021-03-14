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В Псковском районе проводят проверку по факту наезда автомобиля на ребенка-инвалида

В Псковском районе полиция проводит проверку по факту наезда на ребенка-инвалида. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД по Псковскому району, ДТП произошло 10 марта в деревне Дуброво.

По предварительной информации, мужчина 1981 года рождения, управляя автомашиной «Лада Веста», совершил наезд на ребенка 2011 года рождения, учащегося третьего класса одной из школ Псковского района.

Водитель не стал вызывать медиков и полицию, а посадил ребенка в машину и отвез домой, где передал матери и оставил номер телефона. Позже ребенок пожаловался на боль в спине. В Детской областной больнице у него выявили перелом поясничного отдела позвоночника, сломаны несколько позвонков. Пострадавший госпитализирован. Ребенок имеет инвалидность.

Информация о происшествии из медицинского учреждения была передана в полицию. В настоящее время материал проверки находится в следственном отделе ОМВД по Псковскому району. Водителю грозит административная ответственность за оставление места происшествия. Он не вызвал полицию и «скорую помощь». Не исключается возможность привлечения к уголовной ответственности.