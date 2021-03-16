АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель «Хендая» пострадала в ДТП на Инженерной в Пскове. ФОТО

Водитель «Хендая» пострадала в столкновении на улице Инженерной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по г. Пскову, по предварительной информации, столкновение произошло сегодня в 16:38 у дома № 90-в Инженерной.

По предварительным данным, женщина 1987 года рождения за рулем «Хендай Акцент», двигаясь со стороны ул. Алтаева, при повороте налево на Звездную не уступила дорогу встречному автомобилю «Пежо», который двигался в прямом направлении. За рулем находился мужчина 1987 года рождения.

Водителя «Хендая» увезли в больницу. Предварительно, у нее выявлен ушиб грудной клетки. Признаков алкогольного опьянения нет (по внешним признакам).