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Два человека пострадали в результате ДТП в центре Пскова

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Пскова 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Фото Николая Кузьмина

По предварительной информации, около 17.20 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой водитель машины «Хонда Цивик» 1995 года рождения при повороте налево не предоставил преимущество для движения автомобилю ВАЗ-2107, водитель которого ехал в прямом направлении по улице Кузнецкой со стороны стадиона «Машиностроитель».

В результате столкновения «Хонду Цивик» отбросило на стоящую позади автомашину «Шкода Октавиа».

В дорожной аварии пострадали пассажир ВАЗ-2107 – молодой человек 2001 года рождения и водитель «Хонды Цивик». За рулем ВАЗ-2107 находился водитель 2001 года рождения